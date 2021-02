Der Ort der Auseinandersetzung, er soll den Geist beflügeln. Hier sollen die Spaziergänger auf den Baumstümpfen sitzen, die Wörter auf den Steinen lesen und in Gedanken Verbindungen zwischen den Begriffen herstellen. Was hat der "Geist" mit der "Liebe" zu tun und was das "Wesen" mit der "Leidenschaft"?