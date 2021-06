Adresse:

Spinnerei Braun + Brudes - SinnesWald

Wietsche 1

42799 Leichlingen

Telefon: 02175 - 2854

E-Mail: info@sinneswald.de

Infos

Die Ausstellung im Leichlinger Skulpturenpark Sinneswald ist von Mai bis Jahresende täglich ab morgens bis zur Dämmerung geöffnet. Der Eintritt ist frei, Spenden dienen zur Erhaltung der Anlage. Festes Schuhwerk wird empfohlen.

Anmeldung möglichst per Mail an info@SinnesWald.de oder per Anmeldeformular am Haupteingang.