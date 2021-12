Die Linien erinnern an eine Schatzkarte oder an ein Labyrinth, an Lebenslinien, angebracht an einem Bahnhofsgebäude. Von Bahnhöfen aus starten wir unsere Reisen, machen uns auf den Weg. Und was ist Leben anderes als unterwegs sein? Hier taucht die Frage auf: Wohin will ich eigentlich? Birgt das Leben auch für mich Schätze? – Vielleicht bedeutet Leben der eigenen Schatzkarte zu folgen.