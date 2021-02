Eintauchen in Geschichte und Natur – auf dem Rundweg Niederdielfen

Von Andrea Klasen

Die Natur genießen und noch etwas über die Kulturgeschichte der Region erfahren: Eine tolle Kombination für einen Sonntagsspaziergang. Der Rundweg Niederdielfen führt uns vorbei an einer Eremitage, am letzten Förderturm des Siegerlandes, außerdem ist eine Simultankirche in Sichtweite.