Adresse fürs Navi/Wegbeschreibung:

Start am Friedhof in Olsberg-Elleringhausen, über den Weg "Durchs Reh" in Richtung Bruchhausen, in Bruchhausen Straße queren, über Schlossgelände und am Blütengarten und Café Rosenbogen rechts hoch in Richtung Info-Center "Bruchhauser Steine". Hier besteht die Möglichkeit, gegen Eintritt direkt zu den Steinen zu gelangen. Über den Rothaarsteig geht es weiter. Bis zum Golddörferrundweg. Dem folgen und zurück zum Friedhof Elleringhausen. Die Strecke ist 6,5 Kilometer lang.

Einkehrmöglichkeiten:

Guts-Café Rosenbogen, Bruchhausen