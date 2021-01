Der insgesamt 23,4 Kilometer lange "Romantische Hickengrund" lässt sich gut in Etappen einteilen. Etwa in eine Nord- und eine Südschleife. Die Natur ist sehr abwechslungsreich. Nach Streckenabschnitten durch menschenleere Landschaften kommt der Wanderer immer wieder an kleineren Dörfern vorbei. In normalen Zeiten kann er dort einkehren. Diese Rothaarsteig-Spur ist sehr gut markiert und wir treffen auf zwei der sogenannten "Zukunftswerten Orte" in Burbach: einmal auf einen Bauerngarten in Holzhausen und auf die beeindruckende Holzbrücke in Niederdresselndorf nahe des Wetterbachtals.

Das Naturschutzgebiet "Großer Stein" bei Holzhausen ist sicher auch ein Höhepunkt des Weges.