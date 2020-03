Der Rundgang durch die Stadt ist ein Spaziergang durch Jahrhunderte kunsthistorischer Epochen. Und an fünf Stellen in Paderborn gluckert und rauscht es. Etwa 200 Quellen durchziehen die Paderborner Altstadt. Die Quellflüsse fließen durch die Stadtviertel und vereinen sich an der ehemaligen Stadtmauer, damit besitzt Paderborn etwas Einzigartiges. Der Stadtkenner Karl Heinz Schäfer hat über Paderborn berichtet.