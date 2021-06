Nur Bäume, die Feuchtigkeit lieben, können in einem Auenwald überleben: In der sogenannten "Weichholzaue", einem besonders nassen Bereich, wachsen Erlen, teilweise auch Pappeln und Weiden. In Bereichen, die nicht so oft überflutet werden, in der sogenannten "Hartholzaue", finden wir Eichen, Buchen, Hainbuchen, Eschen oder Ahorn.