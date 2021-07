Adresse und Anfahrt

Mit dem PKW: A2, Abfahrt Herten und schon sind sie am Ewaldsee! Parkplätze gibt es westlich des Sees an der Münsterstraße oder direkt an der Zeche Ewald, Eingabe ins Navi: Doncaster Pl. 2, 45699 Herten

Mit dem VRR: Buslinie SB 27 von Herten-Mitte Richtung Herne/Wanne-Eickel Hbf, Haltestelle Bergwerk Ewald und dann gegenüber der Zeche durch die Wälder.