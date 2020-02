Ohne Moos nix los – Ein spannender Spaziergang für nasses Wetter

Meist suchen wir auf Spaziergängen die Weitsicht, Ausblicke, schöne Panoramen. Doch es lohnt sich, während eines Spaziergangs den Blick auch mal zu senken und in die verborgene Welt der Moose einzutauchen. Moose sind Überlebenskünstler, wichtig in der Waldgemeinschaft, gerade in Zeiten des Klimawandels. Unterwegs in einem Wald bei Siegen.