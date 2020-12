Misteln: Pflanzen zwischen Himmel und Erde

Besonders im Winter sind sie in unbelaubten Bäumen gut zu erkennen: dicke Kugeln aus Misteln. Sie wachsen auf alten Bäumen und sind als Weihnachtsdekoration beliebt. In Nordrhein-Westfalen gibt es sie in etlichen Regionen, unter anderem im Naturschutzgebiet Bröggel bei Lippetal-Herzfeld.