Kleine versteckte Wildnis mit Mühlenromantik

Von Claudia Kracht

Das Gasthaus Loehmühle ist ein Ruhrpottschmuckstück. In Corona-Zeiten ist hier zwar alles geschlossen – aber die Gegend rund um die Lohmühle herum ist immer noch ein wertvoller Spaziergang. Am gegenüberliegenden See der Loehmühle verläuft der Spazierweg vorbei durch das urige Naturschutzgebiet Loemühlenbachtal. Kleine Pfade führen direkt am Bach entlang durch die kleine Wildnis des Tals.