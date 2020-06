Eine Abraumhalde. Orte, an denen sich Reptilien wie die Zauneidechse wohlfühlen. Auch sehr anpassungsfähige Pflanzen siedeln sich auf diesen Schuttbergen an, weil sie hier nicht in Konkurrenz mit anderen stehen und deshalb überleben können. Das ist das Prinzip der Spezialisten im Pflanzen- und Tierreich. Im Littfelder Grubengelände gibt es viele von ihnen.