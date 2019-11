Gleich zu Beginn des Rundweges kommt der Wanderer am Geburtshaus von Jung-Stilling vorbei. Hier wurde er am 12. September 1740 geboren. Das originale Haus aus dem 18. Jahrhundert wurde 1928 durch ein Feuer vollständig zerstört. An gleicher Stelle ist dieses Haus errichtet worden. Jung-Stilling zu Ehren befindet sich eine Gedenkstube in seinem Innern.