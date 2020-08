Eine der Rothaarsteig-Spuren ist der Ilsetalpfad bei Feudingen im Wittgensteiner Land. Eine traumhafte Route durch ein verwunschenes enges Tal, in dem der Wanderer von der Ilse begleitet wird. Sie entspringt weiter oben in Heiligenborn. Wie der Name schon sagt, war diese Quelle vormals eine heilige Quelle. Die Ilse fließt mit viel Gefälle hinab ins Tal, um kurz darauf in Feudingen in die Lahn zu münden.