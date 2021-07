Eingabe ins Navi:

46487 Wesel-Diersfordt

Kreuzung Emmericher Straße/Mühlenfeldstraße/Bislicher Wald,

Parkplatz unter dem Funkturm/Sendemast

Anfahrt über die A57 :

Abfahrt Alpen, Richtung Wesel, nach der Rheinbrücke an der Ampel links – das ist die B8 – auf dieser bleiben in Richtung Rees. An der Innenstadt vorbei, nach einem Rechts-Links-Schlenker kommt links der Ortsteil Flüren, weiter geradeaus, ca. 900 Meter (durch einen Wald) an der Kreuzung Mühlenfeldstraße/Bislicher Wald rechts Richtung Hamminkeln fahren und nach 50 Metern sofort links auf den Parkplatz.

Anfahrt über A3 von Süden:

Abfahrt Wesel-Schermbeck, Richtung Wesel, nach ca. 4 Kilometern liegt links das Evangelische Krankenhaus Wesel, nach 400 Metern weiter geradeaus, an der Ampel rechts – auf dieser Straße bleiben für ca. 4 Kilometer – automatisch kommt man auf die B8 Richtung Rees, links der Ortsteil Flüren, weiter geradeaus, ca. 900 Meter (durch einen Wald) an der Kreuzung Mühlenfeldstraße/Bislicher Wald rechts Richtung Hamminkeln fahren und nach 50 Metern sofort links auf den Parkplatz.

Anfahrt über A3 von Norden: