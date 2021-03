Die Krickenbecker Seen liegen auf dem Gebiet der Nette; den ganzen Fluss entlang befinden sich Nester von Vogelarten wie Zwergtaucher, Blässhühner, Haubentaucher oder Teichrohrsänger. Speziell zur Brutzeit im Mai und Juni bietet die "Biologische Station Krickenbecker Seen" hier Wanderungen entlang der Brutstätten an.