Diese Leiter hat 540 Sprossen und führt in die Spitze des Turmes. Wenn das Wetter gut ist, kann man von dort oben den Drachenfels am Rhein sehen. Links der Leiter sind die dicken Kabel gebündelt. Durch sie fließt der Strom erst in einen Wechselrichter, dann in einen Transformator, um schließlich ins öffentliche Stromnetz zu gelangen.