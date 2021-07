Auf Flächen wie in Hemer-Apricke herrscht Magerrasen vor. Ideales Futter für die etwa achtzigköpfige Heckrinderherde, die hier gemächlich über die Wiesen zieht. Ein ausgewachsener Bulle läuft in der Herde mit und sorgt für Nachwuchs. Die Kühe bringen ihre Kälber eigenständig zur Welt. Übrigens: Der Kot der Tiere zieht die Stare an, die darin Insekten finden. Doch weil es in Deutschland kaum noch Weidetiere gibt, gehen auch die Populationen der Stare zurück.