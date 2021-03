Anreise mit dem Auto

A 42/45, Ausfahrt Dortmund-Bodelschwingh im Kreuz Castrop-Rauxel-Ost, dann links abbiegen auf die L657. Nach 2,2 Kilometern an der Ampel hinter den Windrädern rechts in die Bodelschwingher Straße und der Beschilderung zur Halde folgen. Hinter der Rechtskurve befindet sich nach etwa 150 Metern der Haldenzugang, am Straßenrand finden sich genügend Parkmöglichkeiten.

A 42, Ausfahrt Castrop-Rauxel, dann auf die B235 Richtung Castrop-Rauxel. Nach ca. 1,7 km an der Ampel links der Beschilderung Richtung Schwerin folgend auf die Dortmunder Straße. Nach 800 m links in die Grimbergstraße oder die folgende Overbergstraße und dann rechts auf die Bodelschwingher Straße bis zum Haldenzugang.

Zieleingabe ins Navigationssystem: Bodelschwingher Straße in Castrop-Rauxel

Anreise mit Bus und Bahn

Von Dortmund Hbf., Herne oder Wanne-Eickel Hbf. mit der RB 43 bis Castrop-Rauxel-Süd. Aus Richtung Dortmund über den Bahnübergang, aus Richtung Herne nach links gehen. An der ersten Kreuzung rechts und sofort links. Dort befindet sich die Haltestelle Münsterplatz.

Hier Buslinie 341 Richtung Schwerin-Seniorenheim bis Haltestelle Overbergstraße. In die Overbergstraße und am Ende rechts in die Bodelschwingher Straße bis zum Haldenzugang.

Alternativ mit der RB 43 nach Castrop-Rauxel-Merklinde. Von dort der Straße durch die scharfe Linkskurve Richtung Norden folgen. An der Dortmunder Straße links, im Kreisverkehr rechts, dann wieder rechts in die Overbergstraße. Am Ende rechts bis zum Haldenzugang.