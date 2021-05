Der Rundweg durch das Wiesental und entlang der Magerrasenflächen und Streuobstwiesen an den Hängen, ist für jeden machbar, der kleine Steigungen überwinden kann. Unten im Tal rauscht der Gilsbach, weiter oben hat man einen schönen Blick in die Ortschaft Gilsbach und die sanft hügelige Landschaft drumherum.

Hunde sollten unbedingt angeleint sein und keinesfalls auf die Wiesen laufen – das gleiche gilt für die Spaziergänger – denn Vögel wie das Braunkehlchen und der Wiesenpieper brüten hier am Boden. Es gilt sie zu schützen und nicht zu stören. Wer dem Gilsbach nahe kommen will, der kann das an der kleinen Holzbrücke gegenüber des Parkplatzes tun. Oberer und unterer Weg sind geteert, dazwischen verläuft ein Wiesenweg.

Das Gilsbachtal ist besonders schön im Frühjahr und Sommer, wenn die Wiesen erst gelb und dann rosa blühen. An warmen Tagen kann man hier seltene Schmetterlinge sehen.