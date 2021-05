Bunte Zeitreise in die Erdgeschichte

Von Corina Wegler

Der Nationale Geopark Grenzwelten in Medebach-Düdinghausen ist einer von 15 Geoparks in Deutschland: Der Spaziergänger findet an dem sechs Kilometer langen Weg durch eine bezaubernde Landschaft spannende Spuren der Erdgeschichte. Selbst echtes Gold ist in dem Gestein zu finden.