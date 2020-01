Anfahrt:

Anreise mit dem Auto:

A 40 bis Ausfahrt 37 Bochum-Harpen. Aus Richtung Essen rechts auf den Harpener Hellweg und links auf den Sheffield-Ring, aus Richtung Dortmund rechts auf den Sheffield-Ring. Die zweite Ausfahrt in Altenbochum nutzen und rechts auf die Wittener Straße abbiegen. Nach 1 km links in die Velsstraße. Nach 600 m rechts abbiegen auf Am Dornbusch, rechts auf den ein Zugang zum Geologischen Garten (Hinweisschild) achten. Hier am Rand parken.

Zieleingabe ins Navigationssystem:

Querenburger Straße oder Am Dornbusch in Bochum

Anreise mit Bus und Bahn:

Von Bochum Hbf. mit der U35 Richtung Hustadt/ Ruhr-Universität bis Oskar-Hoffmann-Straße, Waldring oder Wasserstraße (alle Stationen sind fast gleich weit vom Ziel entfernt). Von der Haltestelle Oskar-Hoffmann-Straße in Südrichtung, vom Waldring in Nordrichtung zur Querenburger Straße laufen, hier nach Osten einbiegen und sofort wieder rechts. Hinter dem ehemaligen Bahnübergang (Beschilderung) links über den oder vorbei am Sportplatz oder dahinter links über den Schulhof zum Eingang. Von der Haltestelle Wasserstraße auf die östliche Straßenseite, dort in die Wasserstraße abbiegen und die erste links (Beschilderung). Nach ca. 500 Metern rechts über den Schulhof zum Garten.