Der Elbsee: einsam, still, naturversunken

Von Claudia Kracht

Ruhig und abgeschieden, nahe der Großstadt Düsseldorf liegt der Elbsee in Hilden. Eingebunden von Wäldern, Wiesen und einer üppigen Pflanzen- und Tierwelt bietet der Spaziergang rund um den See Einsamkeit in herrlicher Natur.