Das Alexander-Mack-Museum im Hüttental, oberhalb von Schwarzenau. Alexander Mack kam als Glaubensflüchtling ins Wittgensteiner Land. Hier begründete er 1708 mit der Taufe sieben Erwachsener in der Eder die "Church of the Brethren", die "Kirche der Brüder". Dreimal wurden die Täuflinge untergetaucht. Viele Anhänger der "Tunker" leben heute in den USA und pilgern regelmäßig nach Schwarzenau. Das Museum ist für sie wichtiger Anlaufpunkt und Begegnungsstätte.