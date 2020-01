Man muss die Spuren in der Landschaft lesen können. Diese unterschiedlich großen Kuhlen, von den Bergleuten "Pingen" genannt, sind Vertiefungen in der Erde, an denen vormals der Erzgang zutage ausgegangen und abgebaut worden ist. Die Bergleute konnten etwa an "Zeigerpflanzen" erkennen, ob sich Erze in der Erde befinden. Außerdem war die Erde in der Nähe von einem Erzgang rot gefärbt. Es wurde aber auch mit Wünschelruten nach Erzgängen gesucht, weil Erzgänge Störungen im Gebirge und daher oft wasserführend sind.