Bad Westernkotten: Salz auf der Haut

Von Claudia Kracht

Tief einatmen und auftanken: Das können Sie in Bad Westernkotten. Das kleine Städtchen im Kreis Soest ist zu vergleichen mit einem Ausflug an die Nordsee – und das mitten in Nordrhein-Westfalen. Denn der schöne Kurpark, der sich um das Städtchen herumzieht, lockt mit seinen monumentalen Gradierwerken zum Luft schnuppern und spazieren gehen.