Die Kastanienallee im Schlosspark führt zur Orangerie. Wer Gutes tun will, sammelt die Kastanien vom Boden auf und bringt sie zur fürstlichen Rentkammer. Die Mitarbeiter verfüttern die Früchte an das Rot- und Schwarzwild in den fürstlichen Wäldern. Die Sammler – meist Kinder – bekommen für ihre Arbeit ein kleines Taschengeld.