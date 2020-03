Rundweg

Startpunkt der etwa fünf Kilometer langen Wanderung ist der Wanderparkplatz "Auf der Lenne".

Er liegt an der L718, am Ortsausgang von Bad Berleburg, in Richtung Dotzlar.

Bis ans Ende des Parkplatzes durchfahren. Dann dem Wanderzeichen "B" folgen.

Irgendwann gelangt man auf den Wittgensteiner Schieferpfad (Wegezeichen ist eine Fledermaus), geht durch das Naturschutzgebiet "Hörre", oberhalb an Raumland vorbei und über den Berleburger Rundweg wieder zurück.

In Raumland, wo jahrhundertelang Schiefer abgebaut wurde, kann man das Schieferschaubergwerk besuchen.

Zurück in Bad Berleburg sollte man sich unbedingt das Barockschloss mit seinem wunderschönen Park ansehen.