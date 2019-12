Öffnungszeiten des Stadtmuseums Bergkamen:

Dienstag bis Freitag von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr

Samstag von 14 bis 17 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr



Anfahrt:

Anreise mit dem Auto: A2 bis zur Ausfahrt 15 Kamen/ Bergkamen. Rechts abbiegen auf die B61 Lünener Straße Richtung Lünen. Nach ca. 2 km wird Oberaden erreicht. An der Ampel rechts in die Jahnstraße (Beschilderung Stadtmuseum). Hinter dem Lebensmitteldiscounter links abbiegen und auf den Parkplatz vom Museum fahren.

Zieleingabe ins Navigationssystem: Jahnstraße 31/ Museumsplatz in Bergkamen

Anreise mit ÖPNV: Von Lünen Hbf. mit dem Schnellbus S20 Richtung Hamm/ Quellenstraße bis Museumsplatz Oberaden. Die Fahrtzeit beträgt etwa eine Viertelstunde. Die Haltestelle befindet sich direkt am Stadtmuseum.