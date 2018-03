Vögel bestimmen per App

Zeig dich oder zwitschere!

Es gibt zwei verschiedene Arten von Apps, um Vögel zu bestimmen. Bei der einen Variante nimmt man das Zwitschern einfach mit dem Mikro des Smartphones auf und die App listet dann die Vögel in einer Rangfolge auf, die in Frage kommen. Mit der anderen App-Variante lassen sich die Vögel über verschiedene optischen Merkmale zuordnen, wie die Größe oder die Farbe des Gefieders.

Sing und ich sag dir, wer du bist

Zwei Apps bieten die Möglichkeit, Vogelgesang automatisch zu analysieren. “Vogelstimmen ID“ gibt es für Android und iOS und kostet 4,99 Euro. Die App “Zwitschomat“ gibt es nur für iOS und kostet 4,49 Euro. Mit einer Aufnahmefunktion wird jeweils der Vogelgesang zwischen 15 und 30 Sekunden lang aufgenommen und danach präsentiert die App die Ergebnisse. Zu jedem Vogel gibt es auch ein Bild und den Gesang per Audiofile zum Anhören.

Erkennungsdienstliche Probleme

Die Apps sind leider nicht immer sehr genau. Das Problem: In der Natur kommt Vogelgezwitscher selten allein vor, meist stimmen viele Vögel in den Chor mit ein. Und wer in der Stadt lebt, muss außerdem mit weiteren Störfaktoren wie Straßenlärm leben. Die Apps haben immer wieder Zuordnungsprobleme und listen auch Vögel auf, die gar nicht gezwitschert haben oder erkennen Vögel gar nicht.

Trotzdem hilfreich

Oft finden sich die richtigen Vögel zwar nicht ganz vorne, aber immerhin irgendwo unter den Treffern. Der Nutzer muss also selbst ein bisschen vergleichen und sich die verschiedenen Gesänge der vorgeschlagenen Vögel anhören. So lässt sich aber recht gut feststellen, wer da draußen gerade zwitschert.

Dein Gefieder ist eindeutig wie deine Lieder

Besser klappt die Vogelbestimmung mit Apps, die über die optischen Merkmale Vögel zuordnen. Besonders gut gefällt die kostenlose App “Die Vogel App!“, die es allerdings nur für Android gibt. Sie bietet eine sehr übersichtliche und intuitive Bedienung, mit der Vögel schnell bestimmt werden können. Durch die Eingabe von Lebensraum, Größe oder Gefiederfarbe wird die Artenliste immer kleiner, bis nur noch einige wenige Vögel überbleiben, die per Foto zugeordnet werden können. Dazu kann der Nutzer sich auch den Gesang anhören. Alternativen dazu: der “NABU-Vogelführer“ (momentan nur für iOS, ebenfalls kostenlos) und “Vogelführer 2 Lite Europa“ (kostenlos für Android und iOS).