Das richtige Lied im Radio, man singt mit und automatisch steigt die Laune. Das kann fast jeder bestätigen, besonders aber die Menschen, die in den mehr als 3.000 Chören in NRW regelmäßig gemeinsam singen.

Mit der Frage, ob Singen glücklich macht und welche Reaktionen es im Körper auslöst, beschäftigt sich der Musikwissenschaftler Gunter Kreutz. Im WDR-Interview erklärt er, für wen Singen Medizin sein kann.

Herr Professor Kreutz, was genau bewirkt Singen im Körper?

Das Immunsystem wird angeregt, das Stresssystem wird runterreguliert und in der Summe ist das eine Vielfalt körperlicher Effekte. Die körperlichen Wirkungen sind aber nur eine Ebene von vielen. Es passiert zum Beispiel was in der Psyche - unsere Stimmung verändert sich. Es passierte was im Umfeld - man nimmt die anderen Menschen viel freundlicher und entspannter wahr. Das hat eine Rückwirkung auf uns selber und auf den Körper. Insofern ist Singen ein Rundumpaket, das ein Angebot macht für sehr viele Menschen.