Spaziergang durch die Sequoia-Farm in Nettetal-Kaldenkirchen

Stand: 15.07.2022, 11:40 Uhr

Die größten Bäume der Erde leben in Nordrhein-Westfalen, wunderschön gelegen im 3,5 Hektar großem Naturpark Maas-Schwalm-Nette an der niederländischen Grenze in Nettetal-Kaldenkirchen. Hier wachsen die besten Schattenspender: Mammutbäume.

Von Claudia Kracht