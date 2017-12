Nützliche Informationen

Der Einstieg in den "Seelenpfad" ist nicht gleich zu finden. Am besten orientiert man sich an den Erklärtafeln, die am Rande des Parkplatzes stehen. Von dort geht man links runter in den Wald hinein. Ein schmaler Pfad mit den Zaunpfählen als Wegweiser führt uns zum Torbogen, zum Einstieg des "Seelenpfades".

Wer den "Seelenpfad" geht, sollte feste Schuhe tragen und gut zu Fuß sein, da er meist über Wurzeln führt.

Förster Diethard Altrogge bietet auch Führungen auf dem "Seelenpfad" an. Sie können über das Regionalforstamt Siegen-Wittgenstein in Hilchenbach gebucht werden: 02733 8944-0.

Wer nach dem Spaziergang Gedanken aufschreiben möchte, und/oder sich aufwärmen will, der kann das im Café Waldland im Forsthaus Hohenroth tun.

Das Café ist freitags, samstags, sonn- und feiertags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.