Anreise

Mit dem Auto:

A 3 bis zur Ausfahrt 15 Duisburg-Wedau. Aus Richtung Duisburg links abbiegen auf die Bissingheimer Straße, aus Richtung Düsseldorf zweimal links.

Nach ca. 750 Metern am Bahnhof Wedau rechts abbiegen auf die Wedauer Brücke. Dem Straßenverlauf folgen und kurz darauf in der abknickenden Vorfahrt links halten. Dann an der Ampel rechts abbiegen in die Wedauer Straße.

Nach 600 Metern links abbiegen in den Kalkweg und am Ende den Parkplatz des Freibads nutzen.

Zieleingabe ins Navigationssystem: Kalkweg in 47279 Duisburg (auf Beschilderung Freibad achten)

‎Mit ÖPNV: