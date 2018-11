Das dramatische Heimspiel des 1. FC Köln gegen Paderborn in der 2. Bundesliga bildet den Rahmen des Fußballoratoriums "Effzeh! Effzeh!" von Autor und Regisseur Rainald Grebe. Das Ensemble steht in Abendgarderobe vor Mikrofonen und spricht eine packende Reportage. Zwischen der Schilderung der Tore, Flanken und Fouls hört das Publikum ungewohnte Stimmen. Der Koch in der Luxuslounge gibt genervt Anweisungen, eine Sanitäterin berichtet über Funk, wen sie gerade behandelt. Dazwischen singt ein Chor Hymnen auf den "Effzeh" und seine Spieler. Besonders der schmerzlich vermisste Ex-Torjäger Anthony Modeste bekommt einen ergreifenden Abgesang.

Der Schatten des Geißbocks

Zwischen Ironie und Warmherzigkeit schwankt der Humor von Rainald Grebe, und es ist oft unberechenbar, welche Seite die Oberhand gewinnt. Das 22-köpfige Ensemble beginnt einmal eine Tanznummer mit rotweißen Puscheln, die zunächst wie eine Parodie auf Cheerleader aussieht. Dann wird die Choreographie immer virtuoser und wirkt schließlich wie eine Musicalnummer aus einem klassischen Hollywoodfilm – toll und trashig zugleich. Es gibt einige große Momente in diesem Fußballoratorium. Vor allem wenn die kraftvollen Schauspieler sich mal richtig in Rollen werfen. Nicola Gründel lässt als frustrierte Trainerin eine unfassbare Schimpfkanonade in Richtung Publikum los, die sich in wilde Absurdität steigert. Und Stefko Hanushevksy präsentiert als Stadionsprecher sprachlich virtuos ein abgedrehtes Sponsoring nach dem anderen. Das sind deftige Karikaturen mit Realitätsnähe, bissige Kommentare zur Kommerzialisierung des Fußballs.

Das enthusiastisches Ensemble sorgt für witzige Unterhaltung

Liebe zu den Fans

Warmherzig wird Rainald Grebe, wenn es um die Fans geht. Vor ihrer Hingabe hat er den größten Respekt. Die Aufführung ist zwar eine halbe Stunde zu lang geraten. Aber "Effzeh! Effzeh!" begeistert als kritische Huldigung an den Fußball mit großer szenischer Fantasie und einem tollen Ensemble.