WDR-Aktion #bienen live

Wer noch mehr über das Leben der Bienen erfahren möchte, kann in dem WDR Projekt #bienenlive die Tierchen ganz nah erleben: Königin Thea und ihr Volk im Vorgarten eines Klosters in Köln-Junkersdorf, Königin Linda und ihre Schwestern in einem Schulgarten in Lage und Königin Cleo und ihr Staat in einem Wohngebiet in Witten. Dazu gibt es in der "Bienen-Uni" alles Wissenswerte über die Tiere und ihren Honig.