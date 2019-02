Die römischen Baumeister mussten einst Berge und Täler der Eifel von Nettersheim bis Köln überwinden. Die Gefälleleitung schmiegt sich daher an das Geländerelief an. Sie fährt jedes Seitental aus, umrundet jeden Berg. Und das in Form eines teils gemauerten, teils aus Beton gegossenen Kanals, der mit einem wasserundurchlässigen Putz ausgekleidet ist. Ganz schön erfinderisch waren die Römer!