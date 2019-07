2. Ambrosia

Ambrosia stammt urspünglich aus Nordamerika und wächst dort als Unkraut in den Sonnenblumenfeldern. Die Samen sind hochallergen, die Blütezeit der Pflanze geht bis weit in den Herbst hinein, und so wird die Leidenszeit vieler Allergiker weiter verlängert. Die Ambrosia-Pollen können Bindehautentzündungen, Heuschnupfen und sogar Asthma auslösen.

Ambrosia siedelt am liebsten auf Brachland, Baustellen oder an Bahndämmen. Die Pflanze lässt sich relativ leicht entfernen, da sie einjährig ist: Man sollte sie vor der Blüte ausreißen und auf dem Kompost entsorgen. Wenn sie bereits blüht, sollte man beim Ausreißen Atemschutzmasken tragen.