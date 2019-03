Sie kommen aus kleinen Zwingern in Rumänien, Ungarn und Bulgarien und werden in Deutschland zu Discount-Preisen verkauft. Trotzdem sind Illegale Hundewelpen kaum ein Thema - weil man nur wenig über die Hintergründe weiß.

Hohe Dunkelziffer bei illegalen Welpen

Fakt ist: Jede Woche wird in Deutschland ein Schmuggeltransport mit illegalen Welpen entdeckt. Meistens zufällig. Die Dunkelziffer dürfte daher deutlich höher liegen. Bis zu 200.000 Welpen sollen jedes Jahr nach Deutschland verkauft werden. Besonders beliebt sind die Rassen Zwergspitz, Chihuahua, Malteser und Labrador.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Die illegalen Hundewelpen wachsen in der Regel in Vermehrungsfarmen in Osteuropa auf. Dort liegen oft 200 Welpen dicht an dicht in kleinen Zwingern. Viele leiden unter Milben, Läusen, Würmern und entzündeten Augen. Und als Futter gibt es etwa verweste Fleischreste und Innereien.