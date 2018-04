Deutsche Bahn: Mein Platz, Dein Platz!

Reserviert – und dann?

Hat man einen Platz in der Bahn reserviert, sollte man diesen möglichst schnell auch einnehmen, denn nach 15 Minuten erlischt die Reservierung und der Sitz ist wieder für alle Reisenden freigegeben. “Bevor das Bordbistro aufgesucht wird, sollte man kenntlich machen, dass man seinen reservierten Platz auch eingenommen hat“, empfiehlt Bahnsprecher Andreas Fuhrmann, “zum Beispiel, indem man ein Buch oder eine Zeitschrift auf den Platz legt oder seine Jacke aufhängt“.

Entschuldigung, Sie sitzen auf meinem Platz

Verwirrung unter den Reisenden gibt es oft, wenn sich die Wagenreihe oder Nummer des Zuges geändert hat. Mit Hilfe des Tickets kann man zweifelsfrei beweisen, dass man sich auf dem richtigen Platz im richtigen Wagen befindet. Das gilt auch, wenn die digitalen Anzeigen über oder an den Sitzen ausgefallen sind. Hier will die Bahn in Zukunft nachbessern, sagt Bahnsprecher Fuhrmann: “2019 wollen wir gegen Ende des Jahres ein neues Reservierungssystem einführen“. Damit sollen zum Beispiel Veränderungen direkt im IT-System der Züge aktualisiert und Reservierungen automatisch übertragen werden – bisher sei dies noch nicht möglich, so Fuhrmann.

Wagen weg, Reservierung weg?

Hin und wieder kommt es vor, dass bestimmte Wagen eines Zuges ausfallen – meistens, weil es einen technischen Defekt gab oder ein kompletter Zug ausgetauscht wurde, bei dem dann eben ein Waggon weniger angehängt ist. In so einem Fall sollte man sich an den Schaffner wenden, dieser bemüht sich dann um einen neuen Platz in einem anderen Waggon. Die Kosten für die Reservierung kann man sich in so einem Fall von der Bahn erstatten lassen – ein Recht auf einen Sitzplatz hat man jedoch nicht, sagt Detlef Neuß vom Fahrgastverband Pro Bahn: “Die Bahn ist nur verpflichtet, Sie von A nach B zu befördern und nicht, Ihnen einen Sitzplatz zu garantieren“.