2 für 300: Tamina in Madrid

Königssitz, weltberühmte Kunst in über 70 Museen sowie pulsierendes Nachtleben haben auch WDR-Reiseexpertin Tamina Kallert und Kameramann Uwe Irnsinger zu einem Zweitages-Trip motiviert: "Bisher sind wir mit 300 Euro für 2 Personen in Spanien immer gut über die Runden gekommen. Höchste Zeit, endlich auch die Hauptstadt mit schmalem Budget zu testen" , findet Tamina.

Auf ihrem Streifzug durch die Stadt erleben die beiden viele Hingucker ganz ohne Eintrittsgelder: moderne Kunst zeigt sich dabei an ungewöhnlichen Orten wie dem Rathaus und dem gläsernen Palast im Park El Retiro. "Selbst für einen Blick auf berühmte Werke wie Picassos Guernica muss man zu bestimmten Zeiten nicht zahlen. Das ist in ganz Europa fast einzigartig" , stellt Tamina Kallert fasziniert fest. Besonders begeistert ist Tamina aber auch von der königlichen Parkanlage: "So viele Achsen, so grün und zum Durchatmen. Toll, wenn eine Metropole solche Oasen hat!"