2 für 300 – Tamina in Brüssel

Place du Luxembourg – mitten im EU-Kosmos

Die Cafés und Bars am „Place du Lux“ sind Treffpunkt des EU-Mikrokosmos. Besonders hoch her geht es donnerstagabends: Hier werden nicht nur Netwerke geknüpft, hier wird auch bis in die Nacht mit verschiedenen Nationalitäten gefeiert! Die meisten Parlamentarier fahren freitags zurück in die Heimat, so dass hier am Wochenende die meisten Pubs sogar geschlossen haben.