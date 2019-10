Geocaching in Paderborn

Mit GPS-Gerät auf Schatzsuche

Auch mit GPS-Geräten lässt sich beim Geocaching eine Wanderung interessant und kurzweilig gestalten. So können die Kinder zum Beispiel entlang des Paderwanderwegs die Gegend um Deutschlands kürzesten Fluss in Paderborn erkunden und dabei auf Schatzsuche gehen. Die Geräte dafür vermietet die Tourist Information Paderborn, die Kosten: unter 50 Euro für fünf Kinder. Auch in der der Eifel oder im Münsterland gibt es Geocaching-Angebote.