Das Geschäft mit den Kreuzfahrten boomt - auch weil die vermeintlichen Traumreisen immer günstiger werden. Stiftung Warentest hat Billigangebote hinsichtlich Sicherheit, Arbeitsbedingungen und Umweltschutz geprüft. Im Test: zwölf Schiffe der Reedereien "Aida Cruises", "Costa Crociere", "MSC Kreuzfahrten" und "Tui Cruises".

Gute Noten für die Sicherheit

Schiffsbetriebstechniker, Kapitäne und Schiffsbauer haben sich im Auftrag der Stiftung Warentest Rettungsboote, Notfallpläne und die Durchführung angeschaut. Das Ergebnis: Die Sicherheitsvorkehrungen waren auf allen Schiffen in Ordnung.

Auch bei der medizinischen Versorgung fanden die Prüfer keine Mängel. Allerdings ist der Besuch des Arztes an Bord kostenpflichtig, und auch der Flug in die nächste Klinik ist eine Privatleistung. Am besten vorher eine entsprechende private Krankenversicherung abschließen.