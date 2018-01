Günstige Reisezeiten für Städtetrips

Stockholm

Die Tage sind im Juli in der schwedischen Hauptstadt lang. Schon von daher bietet sich ein Besuch im Sommer an. Zum Besuch gehört eine Fahrt mit dem Schiff an den vorgelagerten Inseln vorbei. Auch das ist wegen der Temperaturen im Sommer wesentlich angenehmer als im Frühjahr oder Herbst. Da passt es, dass die Hotelzimmer im Juli mit durchschnittlich 138 Euro am preiswertesten sind.