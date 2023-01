Service Ausflug – Winterwandern in NRW

Winterwandern in der Eifel

Auch die Eifel hat in den neuen Trend investiert und in den letzten beiden Jahren 20 neue Winterwanderwege ausgewiesen. Die Kriterien waren dabei, dass die Wege auch an einem kurzen Wintertag bequem zu schaffen sein müssen: Der kürzeste Weg ist 3,6 Kilometer lang, der längste 15,7 Kilometer. Unterwegs gibt es intensiven Landschaftsgenuss in Form der sogenannten "Eifelblicke".

Wo die Ahr entspringt

Blick auf Blankenheim

Der Winterwanderweg "Wo die Ahr entspringt" ist einer der längsten und sicherlich schönsten in der Eifel. Die Ahr entspringt mitten im historischen Ortskern von Blankenheim. Kleine Fachwerkhäuser reihen sich aneinander, schmale Gassen führen durch sie hindurch und eine mächtige Burg thront über dem Ort. Die perfekte Mittelalterkulisse.