Service Ausflug – Winterliche Ausflüge in NRW

Gänseführungen auf der Bislicher Insel

Die Wildgänse werden die Bislicher Insel im Frühjahr wieder verlassen.

Die Bislicher Insel liegt am Niederrhein und gilt als eine der schönsten nordrhein-westfälischen Auenlandschaften – nicht zuletzt wegen ihrer großen Artenvielfalt: Biber sind in dem Naturschutzgebiet schon vor Jahren wieder heimisch geworden. Störche staken durch die Wiesen und Seeadler brüten in den Baumkronen. Dass Seeadler wieder am Niederrhein leben, ist ein großer Erfolg für den Artenschutz in Nordrhein-Westfalen.

Zwischen November und Februar sind aber die Arktischen Wildgänse die Sensation auf der Bislicher Insel, denn die Tiere haben den beschwerlichen Weg von Sibirien zu uns an den Niederrhein zurückgelegt: insgesamt 6.000 Kilometer. Seit 2016 organisiert das Naturforum Bislicher Insel spezielle Gänse-Exkursionen. Niederrhein-Guide Andrea Schulze stattet die Teilnehmer:innen mit Ferngläsern und Wissen aus. Unterwegs werden Blässgänse, Saatgänse, Graugänse und gelegentlich auch verirrte Meergänse gesichtet und kuriose Gänsefakten erzählt.