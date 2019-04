Verfluchte Flugreisen

Hochgerechnet bedeutet das, dass Deutschlands gesamte Wälder 20 Jahre bräuchten, um das CO2 von einem Jahr weltweiten Flug-Tourismus zu schlucken. Langfristig würde der Platz auf der Erde nicht reichen, um genügend Bäume zu pflanzen, die das durch Flugreisen verursachte Treibhausgas wieder einfangen.

Dabei ist es übrigens egal, wo auf der Welt man herumfliegt. Denn Erderwärmung findet nicht für einzelne Regionen stärker oder schwächer, sondern immer überall gleich statt.

Flugreisen sind anscheinend noch im Trend

Dass Reisen trotzdem sein gutes Image behält, dafür sorgen Reise-Influencer und lassen sich dafür von Flugunternehmen gut bezahlen. Da ist etwa Jack Morris, der auf Instagram "DoYouTravel" heißt und fast drei Millionen Follower hat. Beinahe jeden Tag scheint er an einem anderen Ort auf der Welt zu sein und verlinkt auf den Fotos seine Sponsoren. Pro Post bekommt er geschätzte 7.000 Euro.

Darf man jetzt gar nicht mehr verreisen? Doch, schon! Aber warum nicht mal mit dem Zug? Ein Trip von Berlin nach Barcelona kostet so zwar etwas mehr Geld und einen Urlaubstag mehr. Aber dafür hat ein Baum das verursachte CO2 schon in zwei Jahren wieder aus der Luft geholt. Deine Reise führt dich vielleicht nicht in aberwitziger Geschwindigkeit durch die Luft - aber dafür über Städte wie Amsterdam und Paris. Wie wär's mit einem Zwischenstopp?