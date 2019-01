Aufgepasst bei Error Fares

Eine Fluggesellschaft bietet einen Flug nach New York für 100 Euro an, ein Reiseveranstalter eine Woche Gran Canaria für 59 Euro. Das kommt nicht selten vor, weil die Preise in der Regel manuell von Mitarbeitern eingegeben werden. Da kann beispielsweise mal ein Komma verrutschen und aus 599,00 Euro werden plötzlich 59,90. Dabei handelt es sich um Error Fares. Zu gut deutsch: Fehlerhafte Fahrpreise.

Preisirrtümer im Internet suchen

Um solche Angebote zu finden, durchsuchen Schnäppchenjäger oft stundenlang die Seiten von Reiseveranstaltern oder Fluggesellschaften. Wer es gemütlicher haben will, gibt bei einer Suchmaschine einfach „Error Fare“ oder „Preisirrtum“ ein. Einige Internetseiten haben sich darauf spezialisiert, nach den Irrtümern zu suchen.

Lufthansa gewinnt gegen Urlaubspiraten

Seit einiger Zeit kennzeichnen viele Portale Error Fares mit Fragezeichen, um sich rechtlich abzusichern. Der Grund: Die Lufthansa hat 2017 eine Klage gegen die Webseite Urlaubspiraten.de, die Error Fares angeboten hatte, gewonnen. Über das Portal hatten 600 Reisende binnen weniger Stunden einen Business Class Flug nach Kalifornien für 678 Euro gebucht. Das Münchener Landgericht stufte die Verbreitung des Fehlers als unzulässig ein. Deshalb sind viele Portale vorsichtig geworden.